Brasileiro morto em Portugal falou sobre morte um dia antes de acidente

MA Maíra Alves

Um brasileiro de 31 anos morreu em Portugal ao cair de uma altura de 20 metros enquanto trabalhava instalando painéis solares. A família de Loverci de Castro Junior precisou arrecadar R$ 26 mil para fazer o translado do corpo para Guarujá, no litoral de São Paulo. A previsão é de que chegue ao Brasil nesta quarta-feira (23/9).

A irmã da vítima, Kathleen Gomes dos Santos Castro Lopes, de 33 anos, contou que o desejo de ser sepultado no Brasil foi expresso por ele um dia antes do acidente, que aconteceu em 11 de setembro.

Em uma conversa com a mãe por telefone, Loverci teria comentado sobre um acidente de trabalho com outro funcionário da empresa para a qual prestava serviços. Ele teria feito a mãe prometer que o traria de volta ao país caso acontecesse algo.

“Minha mãe falou com ele e pediu para se cuidar. Aí ele perguntou: 'mãe, se eu morresse aqui, a senhora ia buscar o meu corpo?'. Minha mãe falou para ele parar de brincadeira. Ele ainda disse: 'fala para mim, mãe. Quero escutar a senhora falar que buscaria o meu corpo e não me deixaria aqui'. É o mínimo que a gente poderia fazer pelo meu irmão. Era como se ele tivesse nos avisando”, contou a irmã ao portal G1 de Santos.

Arrecadação do dinheiro



O dinheiro utilizado para o translado do corpo foi arrecadado por meio de uma campanha nas redes sociais. O seguro dele não cobria as despesas de translado em caso de morte acidental. Diversas pessoas da cidade se solidarizaram com a família do rapaz.

Em menos de 10 dias, a família conseguiu mobilizar diversas pessoas dentro e fora da comunidade na qual ele morava antes de se mudar junto com a esposa para Braga, no extremo Norte de Portugal, em novembro de 2019. O casal havia acabado de ganhar um terreno em Guarujá e pretendia juntar dinheiro para voltar ao Brasil e construir uma casa no local.

“Nem imaginávamos que ele era tão querido assim. Sabíamos que ele era muito conhecido, mas, depois dessa mobilização, vimos o quão grande era o amor das pessoas por ele. Foi incrível, muito lindo. Depois desse milagre de conseguir o dinheiro, nos sentimos mais fortes”, desabafa Kathleen ao portal.

Entenda o caso



No dia do acidente, testemunhas relataram à família que ele decidiu subir para ajustar os painéis solares logo após o almoço, para poder sair mais cedo do trabalho. Momentos antes, ele havia realizado uma roda de oração entre os trabalhadores. Segundo relatos, a queda teria acontecido porque Junior se distraiu e se apoiou em uma telha que não era capaz de sustentar o peso da vítima.

O acidente aconteceu em um imóvel em Mangualde, cidade portuguesa do Distrito de Viseu. O serviço de emergência foi acionado, mas Junior morreu após queda. Desde então, o corpo dele está em uma funerária portuguesa.