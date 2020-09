Loterias

Quina acumula mais uma vez: três brasilienses acertam a quadra e faturam R$ 9,9 mil Ninguém acertou as cinco dezenas sorteadas no concurso 5371 desta segunda-feira (21/9). Prêmio deve chegar a R$ 4,4 milhões nesta terça-feira. Saiba onde foram feitas as apostas que acertaram a quadra no Distrito Federal