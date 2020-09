País registra 836 mortes e 33.536 casos de covid nas últimas 24h

FS Fernanda Strickland*

(crédito: Peter Ilicciev/FioCruz)

O Brasil voltou a subir nos registros de óbitos por covid-19 nesta terça-feira (22/9), com 836 novas mortes contabilizadas nas últimas 24 horas, totalizando 138.108 fatalidades pela doença. Foram acrescentados, ainda, mais 33.536 casos, somando, desde o início da pandemia, 4.591.604 infecções pelo novo coronavírus.

Nos dois primeiros dias da semana epidemiológica 39, o acréscimo de óbitos não chegou aos 400. Com isso, a média móvel dos últimos sete dias mantém a tendência de queda. Segundo cálculo do Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass), com os números atuais, o índice está em 713 óbitos por dia. Já a média móvel de mortes da última semana concluída, a 38, chegou a 760 registros, incremento de 6,3% em relação aos dados compilados há 14 dias.



Com uma taxa de mortalidade de 3% no Brasil, a maioria dos estados já somam mais de mil mortes cada. Até esta terça-feira, 23 unidades da Federação atingiram a marca de mil mortes. Somente quatro estados ainda estão fora dessa lista: Tocantins, com 877 mortes; Amapá, com 695 óbitos; Acre, com 651; e Roraima, com 616.



São Paulo e Rio de Janeiro ocupam as duas primeiras posições em número de mortes, com 34.266 e 17.798 óbitos, respectivamente. Em seguida estão Ceará (8.850); Pernambuco (8.055); Minas Gerais (6.764); Pará (6.477); Bahia (6.359); Rio Grande do Sul (4.472); Goiás (4.228); Paraná (4.185); Amazonas (3.967); Maranhão (3.674), Espírito Santo (3.443), Mato Grosso (3.269), Distrito Federal (3.131), Paraíba (2.729), Santa Catarina (2.671); Rio Grande do Norte (2.355); Piauí (2.051); Alagoas (2.029); Sergipe (1.993); Rondônia (1.312); e Mato Grosso do Sul (1.191).

* Estagiária sob supervisão de Carlos Alexandre de Souza