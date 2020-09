Quina desta terça (22/9) acumula novamente; prêmio vai para R$ 5,4 milhões

CB Correio Braziliense

(crédito: Reprodução/YouTube)

O prêmio milionário da Quina desta terça-feira (22/9) acumulou novamente. Agora a bolada foi para R$ 5,4 milhões. Além da Quina, ainda teve sorteio da Dupla Sena, Lotofácil, Lotomania, Timemania e Dia de Sorte nesta terça.



Confira os números sorteados:



Timemania



A Timemania, com prêmio previsto de R$ 3,3 milhões, apresentou o seguinte resultado: 15-49-55-59-61-76-77. O time do coração é o Rio Branco, do Espírito Santo.



Lotomania



Com prêmio previsto de R$ 1,6 milhão, a Lotomania apresentou os seguintes números: 05-12-15-17-39-42-43-46-51-64-65-72-75-77-82-86-87-94-97-99.



Dupla Sena



A Dupla Sena teve os seguintes números sorteados: 01-20-28-29-37-50 no primeiro sorteio; 03-05-21-41-49-50 no segundo sorteio. O prêmio previsto é de R$ 300 mil.



Quina



A Quina, com prêmio previsto de R$ 4,3 milhões, teve os seguintes números sorteados: 06-33-35-40-51.



Dia de Sorte



Com prêmio previsto de R$ 250 mil, o Dia de Sorte teve o seguinte resultado: 06-09-14-20-21-22-25. O mês da sorte é dezembro.



Lotofácil



A Lotofácil, que deve distribuir em torno de R$ 1,2 milhão para quem acertar as 15 dezenas, apresentou o seguinte resultado: 01-03-05-07-10-11-12-14-15-17-18-19-20-24-25.