RN Ronayre Nunes

(crédito: AFP - AFP / Sergio Lima)

Em divulgação feita nesta terça-feira (22/9), a revista norte-americana Time anunciou a tradicional lista das 100 pessoas mais influentes do ano de 2020. O youtuber Felipe Neto e o presidente Jair Bolsonaro são os únicos brasileiros a figurar na lista.



Pelas redes sociais, Felipe Neto comentou a conquista: "Fui eleito pela Time uma das 100 personalidades mais influentes do mundo. Apenas 10 brasileiros entraram para lista até hoje. Torno-me o 11º, junto a Lula, Dilma, Jorge P. Lemann, Joaquim Barbosa, Neymar, Medina, Graça Foster e 3 troços”.

Foto: Leo Aversa pic.twitter.com/AzZoHlkFw9 — Felipe Neto ???????????? (@felipeneto) September 23, 2020

Até a última atualização deste texto, Bolsonaro ainda não tinha comentado o assunto.

No texto de Bolsonaro (escrito por Dan Stewart), a publicação lembra que, mesmo com o alto número de mortes por covid-19 no país, as queimadas na Amazônia e no Pantanal e a recessão econômica, o presidente ainda conta com maioria do apoio da população no país.

Já no texto de Felipe Neto (escrito por David Miranda), a revista lembra do trabalho de mais de 10 anos do influencer na internet e da evolução para uma voz política no país.



Confira a lista completa dos 100 mais influentes de 2020.