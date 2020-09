Homem pede pizza e mata entregador a facadas no Piauí

CB Correio Braziliense

(crédito: Fernando Lopes/CB/D.A Press)

Um rapaz de 29 anos foi assassinado com uma facada no pescoço na terça-feira, (22/9), em Teresina, capital do Piauí, enquanto entregava pizzas. Segundo informações da Polícia Militar, o principal suspeito do crime é um homem, ainda não identificado, que pediu a pizza e ligou diversas vezes para a pizzaria pedindo que a entrega fosse mais rápida.

Felipe Randon Abreu de Araújo trabalhava na pizzaria, mas não era motoboy do estabelecimento. Ele foi fazer a entrega porque todos os entregadores estavam ocupados. Segundo a PM, antes de chegar ao endereço, Felipe foi atraído para um local escuro onde foi esfaqueado no pescoço e morreu.

O assassino levou a pizza e a mochila térmica do rapaz, mas deixou os demais pertences, inclusive a moto. Ainda segundo a PM, Felipe não tinha passagens pela polícia e trabalhava em dois empregos.

O caso é investigado pelo Departamento de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP). Ninguém foi preso.