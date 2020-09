CB Correio Braziliense

(crédito: PMSC/Divulgação)

Uma bebê recém-nascida foi encontrada abandonada às margens da rodovia SC-157, em Santa Catarina, na terça-feira (22/9). Segundo a Polícia Militar, cachorros de uma moradora do local indicaram a presença da criança, que ainda estava ligada à placenta e ao cordão umbilical.

A mulher que encontrou a bebê relatou aos policiais que um caminhão parou e ficou estacionado por alguns minutos no ponto de ônibus que fica na rodovia, a uma distância de aproximadamente 20 metros de sua residência.

Por ser um local com grande fluxo de veículos, a mulher não estranhou a movimentação, mas, após o veículo seguir viagem, um de seus cachorros começou a latir na direção do ponto de ônibus. Ao se aproximar do local, a mulher viu que havia uma criança recém-nascida enrolada em um pano. Ela levou a menina para casa e acionou a polícia.

A criança foi levada até o hospital para atendimento médico. Segundo os primeiros exames clínicos, a menina está saudável. O Conselho Tutelar da cidade foi acionada e agora é responsável pela criança. A Polícia Civil investiga o caso.