Filhos de Bolsonaro visitam aldeia indígena sem máscaras de proteção

O deputado federal Eduardo Bolsonaro (PSL) e o senador Flávio Bolsonaro (Republicanos-RJ) visitaram uma aldeia indígena no Amazonas e, sem respeitar as medidas de prevenção e contenção da covid-19, posaram para fotos com a comunidade local. A imagem foi publicada no perfil do Instagram do presidente da Agência Brasileira de Promoção Internacional do Turismo (Embratur), Gilson Machado Neto, e mostra que o secretário de Aquicultura e Pesca, Jorge Seif Júnior, também estava presente. Todos estavam sem máscaras. O sistema imunológico dos indígenas é mais sensível que o da população urbana, uma vez que não possuem histórico de contato com os mesmos vírus e bactérias.







Em entrevista para a Folha de S. Paulo, o advogado Luiz Eloy, liderança indígena, explicou a gravidade da ação. “Quando um vírus entra na aldeia, é muito diferente o impacto que tem no contexto urbano. Existe o risco concreto de ter a morte coletiva de comunidades inteiras. É uma irresponsabilidade muito grande”, afirmou.



De acordo com dados da Articulação dos Povos Indígenas do Brasil (Apib), 158 povos foram afetados pela pandemia e 32.990 indígenas já foram contaminados pela covid-19, dos quais 825 morreram.



