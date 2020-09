Cachorródromo: Brasil terá maior parque indoor para cães da América Latina; veja fotos

BY Bruna Yamaguti*

(crédito: Divulgação)

Você já ouviu falar em cachorródromos? Como o nome sugere, são áreas exclusivas destinadas a cães de diversos tamanhos, para que brinquem livres e socializem entre si, sem que seus donos precisem se preocupar.

No próximo sábado (26/9), será inaugurado em São Paulo o maior parque indoor para cachorros da América Latina, batizado com esse nome. O espaço, que visa atender cães e seus tutores, conta com mais de 2.500 m² e oferecerá serviços como tosa, secagem, piscina adaptada e gramado para cães, além de um lounge confortável, onde os donos poderão aguardar tranquilos enquanto seus bichinhos desfrutam do ambiente.

























Segundo a fundadora do Cachorródromo, Karen Fujiwara, o objetivo é unir três elementos essenciais para famílias com pets: diversão, segurança e conforto. “O Cachorródromo surgiu da ideia de ter um espaço indoor, especialmente para os dias de chuva, que reunisse atividades para cães e serviços para seus tutores. Existem mais de 2 milhões de cachorros, considerando apenas a cidade de São Paulo, portanto, vemos como um mercado em ascensão”, explica Karen, que completa: “Estamos unindo três diferenciais. Diversão, com opções de atividades e entretenimento para interação; segurança, espaço cercado e monitorado; e conforto. Tudo o que o tutor busca para o seu cão em um só local”.

A nova área interna para bichinhos conta ainda com a maior piscina indoor para pets do mundo, com 120 m² de comprimento e diferentes níveis de profundidade. Além dessa estrutura gigantesca para os animais, existe ainda uma praça de food trucks e salas de eventos para lançamentos e aniversários do universo pet.

Seguindo as orientações de segurança e higiene para prevenção da covid-19, é obrigatório o uso de máscaras no local, que disponibilizará álcool em gel e fará o agendamento dos serviços, para que não ocorram aglomerações.

*Estagiária sob supervisão de Fernando Jordão