Três bilhetes do DF acertam a quina da Mega-Sena acumulada; um deles é um bolão com 26 cotas

RN Ronayre Nunes

(crédito: Ed Alves/CB/D.A Press)

A Mega-Sena acumulou mais uma vez. Ninguém acertou as seis dezenas sorteadas, na noite desta quarta-feira (23/9), no concurso 2302: 18-22-25-27-43-44. A expectativa da Caixa é de que o prêmio fique em R$ 50 milhões no próximo sorteio, no próximo sábado (26/9).



Três moradores do Distrito Federal passaram perto de levar a bolada nesta quarta. Um dos bilhetes é um bolão, com 26 cotas. É um jogo de 11 números. Ao acertar os cinco números dos 11 apostados, o bilhete custou R$ 2.079 e fechou seis quinas e 96 quadras. O prêmio total do bilhete nas duas faixas de premiação será de R$ 235.069,12. Ou seja, cada cota vai levar 9.041,12. A aposta foi feita na Casa Lotérica Sonho Feliz. Há duas lotéricas com este nome no DF: uma na 302 Sul e outra na 512 Sul.

As outras duas apostas, uma da Asa Sul (também da casa lotérica Sonho Feliz) e outra de Brazlândia (da casa lotérica União, na quadra 3 do Setor Norte) acertaram cinco dezenas em apostas simples e levaram, cada uma, R$ 27.380,62.