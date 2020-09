Ex-presidente da Câmara de Patrocínio é morto após fazer live com críticas

VL Vinícius Lemos - Especial para o Estado de Minas

O ex-presidente da Câmara e atual pré-candidato a vereador de Patrocínio, no Alto Paranaíba, Cássio Remis, foi assassinado na tarde desta quinta-feira (24) e o principal suspeito é o secretário de Obras do Município e irmão do prefeito do Município, Jorge Marra.

O crime aconteceu nas dependências da secretaria. Minutos antes de ser morto, Remis fez um vídeo em que criticava uma obra de reforma do passeio no imóvel que seria o comitê do prefeito Deiró Marra (PSB), que tenta a reeleição neste ano. A mão de obra seria da própria Prefeitura de Patrocínio, segundo Remis. Assista ao vídeo:

O vídeo é interrompido pelo secretário Jorge Marra, que toma o celular de Cássio Remis e leva o aparelho para a sede da Secretaria de Obras. Quando a vítima chegou ao local, teria havido nova discussão e Marra atirou várias vezes contra o pré-candidato. Ele fugiu e é procurado pela Polícia Militar (PM).

Eleito em 2008, Remis foi o presidente do Legislativo municipal entre os anos de 2013/2014 e exerceu dois mandatos consecutivos entre os anos de 2009 e 2012 e de 2013 a 2016. Ele era pré-candidato a nova eleição pelo PSDB. Eram comuns os vídeos da vítima criticando ações do atual prefeito de Patrocínio, o que reforça a suspeita de crime político.