O comerciante Lucas Duarte teve uma surpresa ao receber a embalagem com a comida que havia encomendado de um restaurante, na Zona Oeste do Rio de Janeiro, para o almoço. O pedido feito, na última terça-feira (22/9), ao atendente foi um "frango à parmegiana só com arroz". E o restaurante enviou uma quentinha "só com arroz", mas sem o frango.



A publicação feita no Twitter do rapaz explicando o que havia acontecido viralizou, e, até a publicação desta reportagem, havia 52,7 mil curtidas e 4,4 mil retweets. Nela, Duarte conta: "Pedi uma quentinha hoje aqui na loja de frango à parmegiana. Pedi para colocar só arroz... segue a foto".



O comerciante chegou, ainda, a mexer na marmita com o garfo procurando o bife de frango. Mas constatou que ele não estava lá.



Ainda assim, Lucas faz questão de dizer que a culpa não é do rapaz que o atende todos os dias, já que o funcionário pode ter se complicado pelo fluxo de serviço. O cliente também ressalta que nunca teve problemas no local. Duarte recebeu o bife logo que o problema foi reportado ao restaurante.



Repercussão



Alguns internautas brincaram com a situação vivida por Lucas e citaram o recente aumento do preço do arroz. “Isso tudo de arroz? quentinha deve ter sido 50 conto”, postou um deles. “Olha o tanto de arroz, se for no preço normal tá no lucro”, comentou outro. Veja a repercussão:

