Amazonas volta a suspender funcionamento de bares e casas de show

AB Agência Brasil

(crédito: MICHAEL DANTAS/AFP)

O governo do Amazonas anunciou nesta quinta-feira (24) que vai voltar a suspender o funcionamento de bares, casas de shows e estabelecimentos que funcionam às margens dos rios de todo o estado. Além disso, o acesso às praias também está suspenso. As medidas começam a valer nesta sexta-feira (25) e serão válidas até 26 de outubro.

O fechamento foi determinado para evitar aglomerações e conter a alta nos registros de casos de covid-19. Em março, após o surgimento dos primeiros casos, os estabelecimentos foram fechados. O reabertura foi autorizada em julho.

Pela restrição, também ficam proibidos eventos em chácaras, clubes e associações. Casamentos, aniversários, feiras de exposição e convenções estão liberados, mas os organizadores devem respeitar as medidas de distanciamento social e outras medidas de prevenção da doença. Restaurantes e lojas de conveniência deverão fechar às 22h. A multa pelo descumprimento das medidas pode chegar a R$ 50 mil.

Segundo a Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas, foi registrada alta de 55.9% no número de casos de covid-19 desde o início de setembro. No período, o número de casos passou de 1.384 para 2.157 casos.