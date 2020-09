Governo aprova padronização de portais do governo federal na internet

AB Agência Brasil

(crédito: Christian Hume/ unsplash )

O governo federal aprovou o manual de diretrizes para a padronização dos portais do governo federal no novo portal institucional denominado Gov.Br. A portaria do Ministério das Comunicações foi publicada hoje (25/9) no Diário Oficial da União.

O documento trata sobre elementos necessários à padronização, layouts possíveis, descrição de itens obrigatórios e variáveis do portal, boas práticas para aplicação de conteúdo editorial e diretrizes para elaboração de conteúdos de vídeos, infográficos e tagueamento. Elas devem ser aplicadas por todos os órgãos e entidades federais em seus portais oficiais.

O Portal Único é desenvolvido na plataforma Plone e reúne, em um só lugar, todos os serviços e informações oferecidas digitalmente ao cidadão. De acordo com o governo, o layout está alinhado às boas práticas de design de experiência e interação do usuário utilizadas no mundo.

O objetivo da nova proposta de unificação digital, o portal gov.br, é de "atender às necessidades dos brasileiros na procura por informações e serviços públicos, facilitando e tornando o relacionamento com a administração pública mais transparente, simples e moderno".