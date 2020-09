Turfe: jóquei Jorge Ricardo atinge a marca de 13 mil vitórias na carreira

CB Correio Braziliense

(crédito: Karol Loureiro/Turfe em Revista)

O jóquei brasileiro Jorge Antônio Ricardo atingiu a marca de 13 mil vitórias na carreira, na tarde desta sexta-feira (24/9), no Hipódromo da Gávea, no Rio de Janeiro. Aos 58 anos (completará 59 na próxima quarta-feira, 30 de setembro), Ricardinho, como é conhecido, monta há 44 anos e o jóquei mais conhecido do turfe brasileiro.

"Sigo montando porque é a minha vida. Sinceramente, não consigo viver sem isso. O dia mais triste da minha vida será o dia que terei que me retirar. Não sei se está longe, mas chegará o dia de me retirar. Tudo na vida tem um começo, meio e fim", afirmou o piloto, em entrevista ao canal de turfe do Jockey Club Brasileiro, logo após vencer o páreo, no dorso de Gloriosa Negra, uma égua que 5 anos que atingiu a sua quinta vitória (três no Rio e duas em Porto Alegre). "Nunca imaginei a chegar neste número, imaginava ser um jóquei normal e ser feliz. Graças a Deus, tive um sucesso numa muita profissão muito difícil e arriscada."

Ricardinho, que assina como J.Ricardo nos programas de turfe, também é o maior vencedor do turfe mundial. Desde fevereiro do ano passado, o brasileiro lidera o ranking mundial de vitórias, à frente do canadense Russel Baze, já aposentado, com 12.844.

Atualmente radicado na Argentina, Ricardinho veio para o Rio de Janeiro neste mês de setembro para participar das festividades do GP Brasil, que será disputado no domingo (27/9), no Hipódromo da Gávea. Nos anos 1980 e 1990, o jóquei era uma celebridade no Rio de Janeiro, com participação diária em programas esportivos.