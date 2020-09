Projeto da Petrobras resgata 154 lobos-marinhos no litoral brasileiro

AB Agência Brasil

Levantamento divulgado hoje (25) pelo Projeto de Monitoramento de Praias (PMP), executado com financiamento da Petrobras, mostra que desde o início de 2020 até agora, foram encontrados no litoral brasileiro 154 lobos-marinhos, aumento de 13,5% em comparação a igual período do ano passado. O número já supera o total desses animais resgatados na costa nacional em 2019, que somou 149 lobos-marinhos. Eles são encontrados nas praias, muitas vezes exaustos, machucados e perdidos dos grupos.

O PMP informou que, em especial, o litoral de Santa Catarina, Paraná e São Paulo está atraindo este ano um número maior desses visitantes que percorrem milhares de quilômetros no Oceano Atlântico só para passar o inverno e a primavera no Brasil. O projeto alertou que o número de lobos-marinhos nas praias pode se aumentar nos próximos meses porque, somente este mês, as equipes de monitoramento identificaram 30 lobos-marinhos nas praias inspecionadas.

Segundo informou o gerente de manutenção e pós-licença para Exploração e Produção da Petrobras, biólogo Rafael Guerreiro, essas espécies migram para a América do Sul, em especial Brasil, Uruguai e Argentina, durante as estações do inverno e da primavera. Guerreiro advertiu que, quando um lobo-marinho for avistado em alguma praia, a população não deve se aproximar. "O ideal é entrar em contato com o PMP mais próximo ou com outro órgão capacitado para o tratamento e resgate". Guerreiro explicou que, muitas vezes, o animal não está ferido, mas precisa descansar sem ser incomodado. "Caso ele retorne ao mar antes de recuperar a energia, a chance de sobrevivência diminui", disse Guerreiro.

Soltura

Nesta sexta-feira (25), o PMP da Bacia de Santos, em parceria com o Instituto de Pesquisas Cananéia (IPeC), realizou a soltura de um lobo-marinho na Ilha do Cardoso, em Cananéia, litoral de São Paulo. O animal, da espécie lobo-marinho subantártico (Arctocephalus tropicalis), foi resgatado em agosto, na Ilha Comprida e, após tratamento veterinário, retorna ao habitat natural.

Duas espécies de lobos-marinhos visitam o Brasil: lobo-marinho sul-americano e lobo-marinho subantártico. Os lobos-marinhos aparecem principalmente no sudeste e no sul do país. Os estados que têm maior ocorrência são Santa Catarina, Paraná e São Paulo. Em Santa Catarina, foi registrada visita, em 2020, de 111 lobos-marinhos.

O Projeto de Monitoramentos de Praias (PMP) atua diariamente no litoral brasileiro. São mais de três mil quilômetros monitorados, com foco no atendimento de animais marinhos vivos debilitados e no registro e análise de carcaças de animais mortos. Muitos são resgatados machucados por embarcações, apetrechos de pesca ou afetados por resíduos sólidos. Todos os animais marinhos encontrados são avaliados e, quando necessário, são encaminhados para atendimento veterinário e recuperação.

PMP

O PMP é considerado o maior programa de monitoramento de praias do mundo. É estruturado e executado pela Petrobras para o atendimento de condicionante do licenciamento ambiental federal. Atualmente, a empresa mantém quatro PMPs, que, juntos, atuam em dez estados litorâneos, acompanhando mais de três mil quilômetros de praias em regiões onde a companhia atua. O monitoramento é fiscalizado pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) e compreende resgate, reabilitação e soltura de mamíferos, tartarugas e aves marinhas, contribuindo para a definição de políticas públicas para a conservação da biodiversidade.