Ex-assessor de Mandetta diz que ministério virou inimigo do Planalto

Na mesma semana em que o ex-ministro da Saúde Luiz Henrique Mandetta lançou um livro sobre detalhes da luta contra à covid-19 no período em que esteve à frente da pasta, seu ex-diretor da assessoria de comunicação social, Ugo Braga, anunciou a pré-venda do livro Guerra à Saúde, que fala sobre o enfrentamento da pandemia do novo coronavírus e mostra bastidores da pasta no período.

A obra, que foi escrita com o apoio do ex-ministro, conta “como o Palácio do Planalto transformou o Ministério da Saúde em inimigo público ao mesmo tempo que o coronavírus chegava ao Brasil”, segundo o autor. A definição foi feita por Ugo em um vídeo postado em seu Instagram para anunciar a pré-venda do livro.

O autor promete histórias inéditas e bastidores do momento vivido por ele na pasta. “Não é a versão contada pelas autoridades, pelos donos da casa. Como eu era diretor de comunicação do ministério, é como se a história fosse contada pelos empregados, pelo mordomo”, explica.

Braga já foi porta-voz e secretário de comunicação social no governo do Distrito Federal. Em 2020, dirigia a assessoria de comunicação social do Ministério da Saúde quando a pandemia surgiu ainda na China. Ugo Braga também já foi repórter e editor do Correio Braziliense.

Mais críticas

Nesta sexta-feira (25/9), o ex-ministro da Saúde Luiz Henrique Mandetta lançou o livro Um paciente chamado Brasil, no qual retrata questões que teve de enfrentar durante o combate a pandemia do novo coronavírus.

O livro, entre outras coisas, faz críticas ao presidente Jair Bolsonaro, descrito como alguém em negação diante do agravamento da doença.