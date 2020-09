As consequências do fogo no Pantanal

EH Edis Henrique Peres* Natália Bosco*

Pantanal já marca 6.805 focos de incêndios apenas neste mês de setembro. O total de focos deste ano já contabiliza um aumento de quase 30% em relação a 2005, que era até então o pior ano do bioma. Na ocasião o Pantanal tinha marcado 12.536 focos, mas hoje, embora ainda falte pouco mais de três meses para o ano acabar, o bioma já registrou 16.238 focos.



Além disso a previsão do tempo para este fim de semana em toda a região Centro-Oeste, segundo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE), é de predomínio de sol. A doutora em ecologia, Leticia Gomes, explicou que o início das chuvas fez a vegetação rebrotar e uma maior quantidade de água ser armazenada em seus tecidos vegetais e no solo, fato que dificulta a ignição e a propagação do fogo. “Entretanto, é preciso considerar que a temperatura do ar nesse período ainda está alta, e nesse caso em torno de dois dias sem chuva, o material combustível (representado principalmente pelas gramíneas e por folhas mortas) pode se tornar seco novamente, tornando a vegetação suscetível a ocorrência de queimadas”, ressaltou.



Cássio Bernadino, analista de conservação da WWF-Brasil conta que o aumento no número de incêndios faz com que o bioma se depare com uma situação nunca encarada antes. “No Pantanal a gente observa record de toda série histórica de monitoramento (de incêndios). O bioma nunca queimou tanto. A estimativa do Inpe chega a 11864 hectares que é o equivalente a 85% da área total de Sergipe. Tem estimativas que chegam a duplicar esses hectares. Então, é uma situação atípica. É uma situação que a gente não estava acostumado a ver e tem vários fatores que podem estar influenciando isso, mas o que eu acho que ficou evidente é que existe sim uma falta de preparação da sociedade, do Poder Público para lidar com esses incêndios”, Cássio falou sobre o alarme da necessidade do fortalecimento do sistema ambiental brasileiro e, principalmente, de montar uma estrutura de combate e prevenção dos incêndios.



O analista lembra também da situação do Rio Paraguai que, com as queimadas, teve uma grande queda no nível da água. “Em 120 anos de monitoramento, esse ano está entre os 13 anos com menor nível do Rio Paraguai. A gente não via uma seca tão grande na região desde os anos 60. É um fenômeno que a gente precisa entender melhor, precisa entender também como as mudanças climáticas estão afetando as enchentes e secas do Rio Paraguai, mas isso é algo que tende a se reverter sim. Esses ciclos de secas e cheias fazem parte do bioma”, Bernadino falou, porém, que é importante entender se as mudanças climáticas afetam ou não nos ciclos do bioma e, para isso, é importante monitoramentos de longo prazo, coleta e análise de dados para serem discutidos com a sociedade.



O biólogo Jose Julian Sepúlveda alertou: “as chuvas não vão salvar a situação, pois tudo na natureza é cíclico e talvez ano que vem presenciaremos uma seca ainda mais drástica que aumentará as chances de surgir queimadas com maior impacto destrutivo no Pantanal. Mas quando um fenômeno é tão extremo, isso quer dizer que aquele que o sucede também o será. As chuvas por vir poderão ser intensas e como em anos passados, acarretar em altos prejuízos para os animais que não estão adaptados ao regime de enchentes da planície pantaneira”, apontou ele.



Para Sepúlveda as expectativas não podem ser muito otimistas. “Muito antes das recentes queimadas neste e no ano passado o Pantanal vem sofrendo alterações ambientais muito sérias devido às atividades humanas. O Pantanal é um bioma que existe devido ao seu ciclo de enchentes/vazantes e isso sem rios, lagos, e demais áreas úmidas na planície não aconteceria. Tristemente são esses ambientes, principalmente as nascentes dos rios nas serras que contornam o Pantanal (Serra de Maracajú e Bodoquena), as mais afetadas e degradadas pela expansão agropecuária desprovida de técnicas de uso sustentável do solo e preservação de áreas permanentes”, disse o especialista.



Ele explicou que isso também significava que as áreas mais eficientes para frear o fogo no Pantanal (por serem as mais úmidas, como as matas ciliares, por exemplo) “há muito tempo já vem sofrendo alterações sérias, dessa forma quando o fogo chega o impacto é maior a cada ano. Ainda mais quando essas mesmas áreas de mata e pastagem nativa vem sendo desmatadas para dar lugar a vastas áreas de pastagem exótica”.



No entanto, o Pantanal não é o único bioma que vem sofrendo com a destruição humana, Amazônia e Cerrado também sofrem com as queimadas e desmatamento. Bráulio Dias, professor de Ecologia da Universidade de Brasília (UnB), explicou que o fogo no Cerrado pode ter causa natural, mas isso acontece em período de chuvas, quando há nuvens para produzir os raios que causam o início dos incêndios. “Não é o caso da época da seca, na época da seca nós não temos raios no Cerrado. As queimadas deste período são produzidas pelo homem, principalmente em casos de renovação de pastagem, limpeza de restos de culturas agrícolas e queimas de lixo”.



Dias explicou que no bioma do Cerrado o método preventivo mais eficaz é o manejo integrado do fogo, realizado com orientação técnica científica e brigadas específicas, que diminuem o material orgânico para quando chegar o período mais seco no bioma o fogo ser controlado. “Muitas plantas precisam da ecologia de fogo, mas isso é feito através de prescrições e com especialistas, nos habitats que resistem a esse manejo, de forma que não afete a flora e os animais que são mais vulneráveis a esse regime”.



As marcas do fogo

Os incêndios no Pantanal foram deixando marcas por onde passaram. Ousado, uma onça-pintada macho, foi uma de suas vítimas. O animal foi resgatado no dia 13 deste mês, e após realizar uma viagem de 13 horas com helicóptero e van saindo do Mato Grosso, ele chegou a Organização não Governamental (ONG) Nex No Extinction, localizada em Corumbá (GO), a cerca de 80 km de Brasília. O felino chegou ao local com queimaduras de segundo grau nas quatro patas, além de quadro de desidratação.



No entanto, Amanaci, a primeira onça a chegar no abrigo, estava mais ferida que Ousado. Amanaci é uma fêmea, e recebeu esse nome porque significa Deusa das Chuvas em Tupi-Guarani. Com aproximadamente 4 ou 5 anos, o felino chegou com queimaduras de terceiro grau nas quatro patas e exposição de ossos, morte de tendões e com estado de saúde muito delicado.



Daniela Gianni, coordenadora do Nex, contou que a estimativa do tratamento de Amanaci é de até 4 meses para o felino se recuperar completamente das feridas. O tratamento da onça inclui aplicação de células-tronco (inédito em onças com queimaduras) a cada 10 dias para uma melhor regeneração das células e tecidos.

Esses animais só retornam para a natureza se estiverem totalmente recuperados e estáveis psicologicamente. “Os instintos devem estar totalmente preservados, ou seja, o animal precisa estar agressivo, bravo, para ter condições de voltar para a natureza. Por isso a nossa pressa em tratamentos eficazes e rápidos, pois quanto menos tempo eles passarem com a presença humana, tendo contato conosco, melhor para ele. Porque quanto mais humanizado ele for, menos chance dele voltar para a natureza e conseguir se proteger, principalmente da nossa espécie”, explicou Daniela. Ela disse que também é preciso verificar o habitat de origem de onde o animal foi resgatado, para devolvê-los ao mesmo local, e por isso é preciso haver mata preservada o suficiente para eles conseguirem sobreviver.

Daniela contou que infelizmente a Amanaci terá mais dificuldade em fazer esse retorno, pois o felino perdeu os coxins (conhecidos popularmente como almofadinhas, o tecido cartilaginoso e macio das patas dos animais) e eles são importantes para protegê-los de pedras, espinhos e solos quentes. “Ela (Amanaci) também não consegue colocar as garras para fora nem recolhê-las porque ela teve os tendões queimados e os ossos expostos. Aparentemente esses tendões morreram, mas apenas no fim do tratamento será possível avaliar as condições dela”, esclareceu.



*Estagiário sob supervisão de ....