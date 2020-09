CB Correio Braziliense

(crédito: Reprodução/YouTube)

A Quina acumulou mais uma vez. Ninguém acertou as cinco dezenas sorteadas, na noite desta quinta-feira (25/9), no concurso 5375: 05-14-39-47-79. A expectativa da Caixa é de que o prêmio fique em R$ 9,3 milhões no próximo sorteio, no sábado (26/9).



Dois moradores do Distrito Federal passaram perto de levar a bolada nesta quinta e acertaram a quadra. As apostas foram feitas na Boulevard Loteria LTDA (no Setor Norte, cj J, Asa Norte) e na Loterias Lago Norte (na Área Especial — SHIN QI 2, Lago Norte). Ambas foram apostas simples de cinco números, no valor de R$ 2.

Cada aposta vai levar R$ 6.170,64 para casa.