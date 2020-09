Brasil registra 335 mortes por covid-19 e chega a 141,7 mil óbitos

ST Sarah Teófilo

Foram registrados 335 novos óbitos por covid-19 no Brasil nas últimas 24 horas, chegando ao total de 141.741. O número é maior que a população de Formosa, cidade goiana no Entorno do Distrito Federal que tem 123,7 mil habitantes. Também foram registrados 14.3 mil casos da doença em um dia, chegando ao total de 4,7 milhões de infectados.

São Paulo é o estado com mais mortes e casos por covid-19, chegando a 35,1 mil óbitos e 972,2 mil casos. Em segundo lugar está o Rio de Janeiro, com 18,2 mil mortes. Já em relação aos casos confirmados para a doença, a Bahia está em segundo lugar do país, com 306 mil casos.

O Brasil é o segundo país em número de óbito por covid-19, atrás apenas dos Estados Unidos, que tem 204,7 mil mortes. Em númeno de casos, o Brasil está atrás dos EUA, com 7,1 milhões, e da Índia, com 5,9 milhões.