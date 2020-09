Barraco no Leblon fica entre os assuntos mais comentados na internet

AA Alessandra Azevedo

Uma briga no Leblon, Zona Sul do Rio de Janeiro, viralizou e ficou entre os assuntos mais comentados no Twitter neste fim de semana. As protagonistas são a empresária Scheila (cujo sobrenome não foi identificado) e a arquiteta Aline Araújo. A história começa com um passeio de carro conversível entre amigos e termina com Scheila indo embora sem a parte de cima do biquíni, depois de ter sido atingida por garrafas de água e, em resposta, ter dado um tapa no rosto de Aline.

Após saírem de uma festa em uma lancha, na noite de sexta-feira (25/9), Scheila e os amigos Priscilla Dornelles e o Wilton Vacari decidiram passear pelo Leblon em um carro conversível. "Resolvemos dar uma volta pra curtir", contou Priscilla, nas redes sociais. Como era sexta-feira, "fomos dar uma voltinha de biquíni mesmo", continuou.

O carro foi parar em frente a um restaurante na rua Dias Ferreira, região nobre do bairro. Em uma das mesas do lado de fora, estava Aline, que diz ter se incomodado com o comportamento do grupo no carro. "Os três estavam fazendo preliminares, não era só beijo na boca, não. Era de biquíni, aparecendo tudo o que a gente pode imaginar de um filme pornô", contou Aline, também nas redes sociais.

"Elas se beijavam, botavam o peito para fora. O motorista beijava as duas e a barriga delas até quase as partes íntimas. Joguei água no impulso, revoltada com aquilo”, continuou Aline. "Eu estava com duas crianças na minha mesa, eram 8h da noite. Se eu soubesse que às 8h da noite já estava acontecendo filme pornô ao vivo eu tinha ficado na minha casa com as crianças", disse a arquiteta.

O vídeo que viralizou mostra o momento em que Aline, incomodada com a situação, arremessa duas garrafas de água na direção do carro e acerta Scheila nas costas. A empresária disse que antes do momento que é mostrado no vídeo, ela foi chamada de vagabunda por Aline. "Eu olhei para o lado e ela, com maior cara de deboche, me manda um beijo. Achei desnecessário, dei até risada", conta.

Em seguida, Aline jogou uma garrafa de água nas suas costas. Indignada com a atitude da arquiteta, Scheila foi até Aline, na mesa do restaurante, e deu dois tapas no rosto dela. Em seguida, virou-se para ir embora e, no caminho até o carro, foi seguida por um homem que estava na mesa com a arquiteta. Sem conseguir alcançá-la, o homem puxou a parte de cima do biquíni de Scheila, que foi embora com os seios de fora.

