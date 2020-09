Índice de confiança na indústria cresce

EH Edis Henrique Peres*

(crédito: Gilson Abreu/FIEP)

O Índice de Confiança da Indústria (ICI), em pesquisa feita pela Fundação Getúlio Vargas (FGV), avançou 8 pontos este mês, alcançado 106,7 pontos, o maior nível desde janeiro de 2013 (106,7 pontos). A pesquisa foi divulgada hoje (28/09) e mostra crescimento também no Índice de Situação Atual (ISA), que aumentou 9,5 pontos, alcançado a marca de 107,3 pontos, e no Índice de Expectativas (IE) que cresceu 6,3 pontos, de 99,6 em agosto deste ano para 105,9 pontos neste mês.

Ambos os valores são os maiores desde 2013, ano em que o ISA marcou em janeiro 107,6 pontos e o IE marcou em abril 107,2 pontos. Para a pesquisadora responsável pela análise, Renata de Mello Franco, o Índice de Expectativas teve um crescimento tímido devido a preocupação do setor com o ambiente de negócios a partir de 2021: “uma cautela possivelmente motivada pela incerteza com relação aos rumos da economia após a retirada dos programas emergenciais do governo”, explicou a economista da FGV-IBRE (Instituto Brasileiro de Economia).



Os Índices tinham obtido a pior pontuação deste ano em abril, quando o Índice de Confiança estava com 58,2, o Índice de Situação Atual com 67,4, e o Índice de Expectativas tinha 49,6 pontos. A edição de setembro deste ano coletou informações de 1.107 empresas entre os dias 01 e 24 deste mês. A pesquisa revelou que 18 dos 19 segmentos industriais avaliados revelaram aumento da confiança. A parcela de empresas que preveem melhora para o setor cresceu de 33,0% para 39,9%, enquanto a das que projetam piora caiu de 22,5% para 13,6%.

Além disso, os indicadores de produção e emprego previstos para os próximos três meses também avançaram: produção cresceu 3,3 pontos, para 111,1 pontos, e a estimativa de emprego aumentou 7,5 pontos, para 109,8 pontos.