Acidente entre van e caminhão na BR 365, em Patos de Minas, deixa 13 mortos

LR Luiz Ribeiro - Estado de Minas

(crédito: PRF/Divulgação)

O tralhador rural Mário Teixeira Xavier Júnior, de 26 anos, de Januária, no Norte de Minas, morreu na noite deste domingo (27). Ele era um dos passageiros da van que bateu de frente com um caminhão, na BR 365, no município de Patos de Minas, na madrugada de 20 de setembro. Com ele, chega a 13 o número de mortos no acidente.

O acidente aconteceu no Km 373 da BR 365, na chamada 'Curva dos Moreira", trecho altamente perigoso entre Patos de Minas e Varjão de Minas. Viajavam na van 12 pessoas, sendo a maioria jovens que deixaram o Norte de Minas para trabalhar em lavouras de café em Patrocínio, no Alto Paranaíba.



De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o motorista do veiculo do transporte de passageiros tentou desviar de um galho de árvore que caiu na pista por causa de uma queimada na vegetação às margens da estrada. Com a manobra, bateu de frente no caminhão que estava carregado de limões.

Morreram no momento da tragédia acidente 11 ocupantes da van e o motorista do caminhão. O único sobrevivente, Mário Teixeira Júnior, foi internado em estado grave no Hospital Regional Antônio Dias, em Patos de Minas.

Mário foi submetido a várias cirurgias mas o estado de saúde continou grave. O enterro está marcado para esta tarde, em Januária, onde mora a família dele.

Os corpos de 10 vítimas da tragédia nascidas no Norte de Minas foram enterrados, em clima de dor e comoção, em quatro cidades da região, na segunda-feira (21): São João da Ponte (4), Januária (4), Brasília de Minas (1) e Pedras de Maria da Cruz (1).

Naquela mesma data, o corpo do motorista do caminhão, Renato Santos Dantas, de 31 anos, foi enterrado em Itabaiana (SE) e o de David Fernandes da Silva, de 41, foi sepultado em Patrocínio.