PS Philipe Santos

(crédito: Polícia Civil do Paraná/Divulgação )

Uma das associação criminosa suspeita de promover rinha de galos é alvo de operação policial nesta terça-feira (29/9), nos estados do Paraná, Santa Catarina e São Paulo. Ao todo, estão sendo cumpridas 35 ordens judiciais, sendo 16 delas de prisões temporárias, de acordo com a Polícia Civil do Paraná.

Durante as ações de busca e apreensão, os policiais civis encontraram vários galos de briga e utensílios característicos das rinhas. A quantidade exata ainda não foi divulgada.

As investigações iniciaram após ação da Polícia Militar Ambiental em uma rinha em Piraí do Sul (PR). “Em três locais, nós encontramos uma grande quantidade de galos de rinha. Agora, a gente está realizando os procedimentos para dar o cumprimentos dos mandados de prisão e resgatar esses galos que vivem em condições de maus-tratos”, explica o delegado Matheus Laiola.