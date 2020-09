Distrito Federal tem o maior IDH do país, revela Ipea

RR Renata Rios

Foram divulgados na manhã desta terça-feira (29/9) os dados do Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil, apresentado pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea), o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (Pnud Brasil) e a Fundação João Pinheiro. Através da plataforma o público pode acessar os dados, filtrar os resultados e conferir os índices de mais de 17 mil localidades. De acordo com as informações publicadas, o Distrito Federal teve o melhor resultado, ficando em primeiro lugar tanto no ranking geral, quanto no da educação, no da renda e no da longevidade.

O Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) é avaliado a partir de três requisitos: educação, renda e longevidade. O Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM) é uma adaptação metodológica do IDH ao nível municipal. Os dois índices utilizam as dimensões saúde, educação e renda, entretanto, alguns indicadores utilizados para avaliar essas dimensões diferem entre eles.

O DF foi a única unidade da federação a apresentar um resultado de IDHM acima de 0,8, obtendo índice de 0,824. O pior resultado da capital foi em relação à educação: 0,742. Em relação a renda, o resultado foi de 0,873; e na saúde, 0,863. Na sequência, o segundo lugar fica com São Paulo, com IDHM de 0,783; e Santa Catarina, 0,774. Rio de Janeiro é o quarto melhor IDHM brasileiro, com 0,761; e em quinto está o Paraná, com 0,749.

Os piores resultados se concentram no Norte e Nordeste. Alagoas está em 26º lugar, com IDHM de 0,631; o Maranhão, segundo pior, teve índice de 0,639. Empatados em 24º lugar no ranking de IDHM nacional está o Pará e o Piauí, com 0,646.