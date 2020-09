R$ 500 mil em dinheiro falso é apreendido em laboratório em MG

VL Vinícius Lemos - Especial para o Estado de Minas

(crédito: Divulgação/Polícia Militar)

Mais de R$ 500 mil em notas falsas foram apreendidos com a descoberta de uma casa usada exclusivamente para a impressão do dinheiro ilegal em Ituiutaba (MG), no pontal do Triângulo Mineiro. As notas eram distribuídas para diversos estados no país. Dois homens foram presos e uma adolescente foi apreendida na ação.



O flagrante foi possível por meio de uma investigação da Polícia Federal (PF), que alertou a Polícia Miliar (PM). Os militares flagraram um homem na agência dos Correios no Centro da cidade fazendo o despacho de notas falsas para Sergipe, São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná e outros municípios de Minas Gerais. Os envelopes foram apreendidos e mais buscas aconteceram em mais três pontos da cidade.



Além da casa do suspeito, os policiais foram até uma casa no Bairro Alvorada um laboratório usado para a fabricação das notas falsas, com computadores, impressoras, tintas e outros insumos químicos, colas, papeis especiais, verniz, computadores de última geração, máquinas laminadoras e estufas. Ao todo, em cédulas falsas de R$ 20, R$ 50, R$ 100 e até a nova nota de R$ 200, com o famoso lobo guará, os policiais encontraram R$ 503,7 mil. Uma moto também foi apreendida.

Nesse mesmo local estavam os demais detidos pela operação da PM. Ainda foi identificado mais um envolvido, que também estaria à frente da quadrilha e que residiria em Uberlândia. Ele agora é procurado. Todo o valor e as três pessoas detidas serão levadas para a delegacia da Polícia Federal na cidade de Uberlândia, uma vez que se trata de um crime de competência federal.