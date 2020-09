Rapaz filmado com corpo de "amigo" em carrinho de mão é preso

PS Philipe Santos

(crédito: Polícia Civil/Divulgação)

Um jovem de 21 anos foi preso após ser filmado carregando o corpo de um "amigo" em um carrinho de mão por 2km em Aparecida de Goiânia (GO). Alexandre Mascena Vieira, 24, foi morto no dia 23 de agosto, mas o suspeito só foi preso nessa segunda-feira (28/9), em Timon (MA). Câmeras de segurança registraram quando o rapaz passou empurrando o objeto em uma das ruas do trajeto.

Conforme a investigação, a morte ocorreu dentro da residência de Mascena e o suspeito utilizou de uma arma branca para o crime. “Posteriormente ao fato, o preso ainda carregou o corpo da vítima por cerca de 2 km num carrinho de mão, visando esconder o corpo”, afirma, em nota, a Polícia Civil de Goiás.

Logo após o assassinato, o suspeito — que não teve a identidade revelada — fugiu para a cidade maranhense e se escondeu na casa de uma tia. A Polícia Civil do Estado do Maranhão cumpriu o mandado de prisão preventiva expedido pela 4° vara criminal de Aparecida de Goiânia.

Ele foi indiciado pelos crimes de homicídio qualificado consumado e tentativa de ocultação de cadáver. A motivação, no entanto, ainda é desconhecida. “A motivação ainda não foi esclarecida porque ele foi preso hoje (ontem) e ainda não foi interrogado, o que deverá ocorrer quando for recambiado para Goiás", informou o delegado Rogério Bicalho ao G1. A autoridade policial informou ainda que os dois tinham uma relação de amizade antes do crime.