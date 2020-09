Em queda, país tem 863 mortes em 24h

BL BRUNA LIMA - MARIA EDUARDA CARDIM

O Brasil começa a consolidar o ritmo de queda nas atualizações de casos e mortes pela covid-19, mas com números, ainda, em altos patamares. Após sete meses desde o primeiro caso da doença, o país soma 4.777.522 milhões de infectados e 142.921 vidas perdidas, com acréscimo de 32.058 casos e 863 óbitos — mantendo o ritmo de atualização abaixo das mil fatalidades diárias. A média móvel da última semana concluída ficou em 696 mortes e 27.107 casos por dia. No auge do platô, as atualizações diárias giravam em torno de 1,2 mil óbitos e mais de 45 mil casos.

As quedas levam a taxa de transmissão (Rt) da covid-19 no país para abaixo de 1, indicando que o vírus está em situação mais controlada. De acordo com a avaliação do Imperial College de Londres, o Rt brasileiro está em 0,95, ou seja, cada grupo de 100 infectados transmite o novo coronavírus para outras 95 pessoas. Na avaliação anterior, o país registrou Rt de 1, e, na semana 37, havia fechado a menor marca desde a intensificação da pandemia, com Rt em 0,90.

Desde agosto, o país oscila na taxa de transmissão, o que, segundo especialistas, ainda indica instabilidade. “Por ter essa propagação dinâmica, é preciso sempre muita cautela e não confiar em apenas um indicador e em suas alterações pontuais — que, muitas vezes, flutuam de um dia para outro —, mas, sim, em uma avaliação conjunta ao longo do tempo”, indica o pesquisador da Universidade de Brasília (UnB) Ivan Zimmermann.

Estados

O país soma mais de mil mortes em 23 das 27 unidades federativas. No topo do ranking estão São Paulo e Rio de Janeiro, com 35.391 e 18.388 vítimas, respectivamente. Em seguida estão: Ceará (8.950), Pernambuco (8.222), Minas Gerais (7.259), Pará (6.560), Bahia (6.697), Rio Grande do Sul (4.724), Goiás (4.606), Paraná (4.422), Amazonas (4.035), Maranhão (3.745), Espírito Santo (3.538), Mato Grosso (3.392), Distrito Federal (3.224), Paraíba (2.816), Santa Catarina (2.786), Rio Grande do Norte (2.384), Piauí (2.107), Alagoas (2.067), Sergipe (2.031), Rondônia (1.351) e Mato Grosso do Sul (1.293).