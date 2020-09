STF mantém absolvição de homem que esfaqueou ex por "honra"

AE Agência Estado Ed Estado de Minas

A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) manteve, em votação ocorrida nessa terça (29/9), a absolvição de um homem que confessou ter tentado matar a ex a facadas em maio de 2016 em Nova Era, no Vale do Aço, em Minas Gerais. A motivação do crime foi uma suspeita de traição. Ela sobreviveu ao ataque.



O julgamento teve placar acirrado, de 3 votos a 2, depois de intenso debate sobre machismo. O resultado teve como base a "soberania dos veredictos", princípio do direito em que a decisão de um júri popular prevalece contra qualquer instância superior.

Esse caso foi julgado em 2017 e, na época, os jurados aceitaram, por unanimidade, que o ataque estava amparado na "legítima defesa da honra". O STF, por consequência, manteve esse entendimento.

O caso já havia sido levado ao Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG), bem como ao Supremo Tribunal de Justiça (STJ), que haviam entendido que a absolvição contrariava as provas reunidas no processo e deliberaram pela realização de um novo júri. Agora, com a decisão do STF, não deverá ocorrer.

Os votos a favor da absolvição foram do relator Marco Aurélio Mello e dos ministros Dias Toffoli e Rosa Weber. Votaram contra Alexandre de Moraes e Luís Roberto Barroso.