Internautas pedem justiça para ex-motorista de jogador, detido na Rússia há 562 dias

AL Ana Luísa Santos*

(crédito: Reprodução/Twitter)

Internautas levantaram, na manhã desta quarta-feira (30/9), a tag JustiçaporRobson para Robson Oliveira, ex-motorista de Fernando, jogador do clube chinês Beijing Guoan. O ex-funcionário do atleta está preso há 562 dias na Rússia.

Robson foi detido quando o jogador atuava no Spartak Moscou. Ele havia sido contratado para ser motorista de Fernando e levava medicamentos para o sogro do volante, Willian Farias. No entanto, o remédio era proibido no país e o ex-motorista foi preso sob a acusação de tráfico de drogas. Robson alega que não sabia que o medicamento era ilegal.

Em reportagem exibida em abril no programa Esporte Espetacular, da Rede Globo, Cristiane Teixeira, ex-funcionária de Fernando, afirmou que o jogador tinha conhecimento de que o medicamento era proibido na Rússia. No entanto, Fernando não deu amparo ao ex-funcionário após a prisão.

Em entrevista recente ao Uol, Olímpio Soares, advogado responsável pelo caso de Robson, disse que o ex-motorista vai responder por tráfico de drogas e contrabando, com pena mínima de 15 anos de prisão.

O advogado de Robson contou ainda que vai pedir que a oitiva de Fernando, da esposa do jogador e dos pais dela sejam feitas por videoconferência, mas ainda não sabe se a juíza irá permitir.

Robson está em um presídio na cidade de Kashira, na Rússia.

O atacante Richarlison Andrade, da Seleção Brasileira e do clube inglês Everton, também postou a #justiçaporRobson. Brasileiros têm postado a hashtag também no perfil do Instagram do atual clube de Fernando.

UM BRASILEIRO EM APUROS NA RÚSSIA. #JusticaporRobson



Robson Oliveira está preso em Kashira, na Rússia, há mais de um ano por um crime que não cometeu. pic.twitter.com/lIKl2xOAG5 — Richarlison Andrade (@richarlison97) September 30, 2020

Robson Oliveira está preso em Kashira, na Rússia, há mais de um ano por um crime que não cometeu.



O brasileiro de 47 anos foi para Moscou, com sua companheira Simone, para trabalhar como motorista do volante Fernando, então jogador do Spartak Moscou. pic.twitter.com/9wouiUp7tW — Andreza Delgado (@andrezadelgado) September 30, 2020

O Fernando destruiu a vida de uma família cara! Tem uma pessoa pagando por um crime que não cometeu, em um país onde não conhece e não tem apoio de ninguém, enquanto ele segue a vida dele cheia de luxo como se nada tivesse acontecido...ISSO É ABSURDO!!! #JustiçaPorRobson https://t.co/0JBrjtSqcT — Jessica (@JessicaCRVG92) September 30, 2020

Enquanto o jogador comemora gols na china, o trabalhador pai de familia sofre em uma penitenciária Russa, acusado injustamente, o verdadeiro dono dos remédios jamais deu sequer uma declaração pic.twitter.com/RPTsvervxm — Jefferson Lupis (@Jehlupis) September 30, 2020

Eu não sei como os envolvidos nesse caso conseguem colocar a cabeça no travesseiro e dormir. É um absurdo sem tamanho o que aconteceu e ainda acontece com o Robson. #JusticaporRobson https://t.co/57NM1XXyAK — Isabelle Costa (@bellexcosta) September 30, 2020

*Estagiária sob supervisão de Fernando Jordão