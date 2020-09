São Paulo fecha acordo para ter 46 milhões de doses de vacina

RR Renata Rios

Outras 14 milhões de doses da coronavac estão previstas para chegar a São Paulo no começo de 2021 - (crédito: Ed Alves/CB/D.A Press)

O governador de São Paulo, João Dória, anunciou nesta quarta-feira (30) um acordo com a Farmacêutica chinesa Sinovac para o fornecimento de 46 milhões de doses. O contrato, assinado durante com o vice-presidente mundial da Sinovac, Weining Meng, e com o diretor do Instituto Butantan, Dimas Covas, que prevê ainda a transferência de tecnologia da empresa chinesa para a entidade brasileira de pesquisa, que em breve produzirá o imunizante no Brasil.

“Hoje, nós vamos assinar aqui, com a Sinovac, o acordo para o fornecimento de 46 milhões de doses da vacina Coronavac. As vacinas serão entregues no próximo mês de dezembro”, disse Dória na coletiva.

De acordo com o governador, além das doses para dezembro, outras 14 milhões de doses serão fornecidas em fevereiro de 2021. Ele ressaltou que o estado irá esperar a terceira fase de testagem da vacina no Brasil e a sinalização positiva da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).

“Os testes seguem até o dia 15 de outubro. Confiantes que estamos nos resultados desta vacina, nos 50 mil testes realizados na China, sem nenhuma contra indicação, estamos avançando positivamente de que essa será uma das mais promissoras vacinas contra a covid-19”, disse o governador.

Dória ainda destacou que São Paulo será um dos primeiros lugares do mundo a ter a vacinação para a população. “A data de hoje é mais uma data festiva, nessa nossa caminhada em relação a essa vacina, que é a vacina mais promissora nesse momento no mundo”, disse Covas.

Ele destacou que essa iniciativa coloca São Paulo em posição de destaque no planeta.

Já Dimas Covas disse que São Paulo passará a receber a matéria-prima semi-acabada da China, que será transformada em vacina no Butantan.

Nesta quarta-feira, o estado atingiu 7 mil voluntários vacinados.