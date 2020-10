Prefeitura do Rio de Janeiro avança nas flexibilizações das atividades

AB Agência Brasil

(crédito: Valter Campanato/Agência Brasil)

Os cinemas podem funcionar a partir de hoje (1º) no município do Rio, com a venda de pipoca, doces e balas, mas com a capacidade de frequentadores reduzida a 50% das salas. A reabertura dos cinemas já estava permitida, pela Prefeitura do Rio, desde o dia 14 de setembro, mas os donos e operadores não voltaram a funcionar, porque tinha sido vedado o consumo de alimentos. O setor alegou que boa parte da arrecadação corresponde à venda e com a restrição do número de frequentadores não poderiam se manter. A volta com a permissão para os alimentos, faz parte da fase 6B do Plano de Retomada das Atividades Econômicas da Prefeitura para a capital, que começa nesta quinta-feira.

Antes dos filmes começarem haverá a exibição nas telas de um trailer com as orientações das regras de ouro que devem ser seguidas tanto pelos cinemas como pelos frequentadores. Os ingressos devem ser comprados, preferencialmente, por meio de aplicativos ou em sites, mas quem não conseguir pode obter bilheteria. O espaço entre os frequentadores tem que ser obedecido.

De acordo com a Subsecretaria municipal de Vigilância Sanitária, para a reabertura, os cinemas passaram por uma inspeção que verificou as condições do sistema de ar-condicionado, a troca dos elementos filtrantes e a limpeza dos dutos. A Vigilância, que fez uma fiscalização detalhada antes da reabertura, a partir de hoje vai realizar inspeções para avaliar o cumprimento das normas.

Bares e restaurantes

A fase 6B também permitiu a música ao vivo em bares e restaurantes, mas sem pista de dança. Bebidas e alimentos só devem ser vendidos aos clientes que estejam sentados às mesas. Para evitar a aglomeração, continua proibida a venda desses produtos para quem está do lado de fora dos bares e restaurantes, que permanecerão sendo fiscalizados para manter o cumprimento das determinações do município com relação às regras de ouro.

Ambulantes

A prefeitura permitiu a permanência de ambulantes em praças e mercados populares mantendo o distanciamento de 2 metros. Nas praias continua a proibição de venda de bebidas alcoólicas e produção de alimentos para os que trabalham na areia. Os estabelecimentos de beleza e estética já podem fazer serviços de alimentação, como oferecer cafezinho aos clientes e com a volta da sala de espera mantido o espaçamento entre lugares e o distanciamento dos clientes. Nas academias voltaram a ser permitidas as aulas de hidroginástica com a capacidade de 50% da frequência e vedado o compartilhamento de objetos.

Cultura

As lonas e feiras culturais e circos podem funcionar desde que mantenham o distanciamento de 4m² por pessoa para evitar a aglomeração. Os eventos culturais em casas de shows e em anfiteatros têm que ser com reserva de lugares marcados sem que as pessoas estejam muito próximas. As mesas nesses lugares também não podem mais ser compartilhadas acima de duas pessoas. A comercialização de bebidas e alimentos só podem ocorrer se forem industrializados. É vedada a preparação de alimentos nos locais. Casamentos, aniversários e formaturas estão permitidos com um terço da capacidade, com música ao vivo e sem pista de dança. As feiras de negócios com exposições também têm que seguir esta capacidade. Também estão permitidas as feiras de variedades. As boates, rodas de samba e quadras de escolas de samba, ainda não podem abrir, porque são locais que facilitam grande fluxo de pessoas.

Escolas

A partir de uma decisão judicial, as escolas da rede privada já podem receber os alunos presencialmente a partir de hoje, desde que fiscalizadas pela prefeitura para verificar se estão cumprindo as determinações sanitárias. A volta ainda é com um sistema híbrido com aulas presenciais e online. A abertura, no entanto, é voluntária conforme as condições de cada estabelecimento.

A Prefeitura informou que desde o início da pandemia vem mantendo contato com os gestores das escolas já com a intenção de prepará-los para a reabertura. De acordo com a vigilância sanitária, houve um curso de capacitação online para profissionais que trabalham nas redes de ensino pública e privada. As aulas abordaram todas as regras de ouro e protocolos que precisam ser seguidos. A Vigilância conta com a denúncia de pais e responsáveis na central 1746, caso observem falta de cumprimento das determinações. As fiscalizações serão rotineiras a partir da reabertura, com a programação que envolva todos os bairros do município.

Nas escolas do município, a prefeitura tem realizado pesquisas junto aos pais e responsáveis e por enquanto a maioria cerca de 60% não é favorável ao retorno, apesar da avaliação do governo municipal de que isso já poderia ocorrer.

Praias

As praias continuam com a permissão de banhos de mar e prática de esportes, mas ainda não está permitida a permanência na areia e nem a venda de bebidas alcoólicas, preparação de alimentos e aluguel de cadeiras e barracas.

Futebol

A presença das torcidas nos estádios de futebol permanece proibida. A prefeitura informou que segue a orientação da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) que proíbe a liberação em jogos do campeonato brasileiro. A decisão foi acatada também pelos clubes e agora a prefeitura aguarda as próximas decisões.

Fase 6B

A fase 6B tem o prazo de 15 dias. Após esses dias será feita uma avaliação do conselho científico para verificar se será possível entrar no período conservador, que conforme a prefeitura vai durar até que as regras de ouro possam ser flexibilizadas. Esse período será mantido por tempo indeterminado.

Segundo a prefeitura, os jovens têm provocado muitas aglomerações em várias partes da cidade, por isso, pediu mais uma vez o apoio da população para que respeite as regras de ouro, até para que a flexibilização possa avançar no plano de retomada das atividades. Caso haja piora no número de casos da covid-19 ou na ocupação dos leitos, o município pode retornar a fases anteriores do plano.