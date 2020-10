Brasil registra 728 mortes pelo novo coronavírus nesta quinta-feira

RR Renata Rios

(crédito: FOLHETO / MADRID COMMUNITY / AFP)

O Brasil registrou mais de 36 mil casos de coronavírus nesta quinta-feira (1°/10), segundo os dados divulgados pelo Ministério da Saúde no boletim epidemiológico da covid-19. De acordo com o levantamento, foram registrados também 728 óbitos nas últimas 24 horas. Com essa atualização, o Brasil chega a 4.847.092 casos confirmados da doença e 144.680 mortes pela covid-19.

Os dados apontam, ainda, 2.440 casos em investigação e 289.640 pessoas em acompanhamento, o equivalente a 10,1% dos casos confirmados. Entre os infectados pelo novo coronavírus, 4.180.376 estão recuperados da doença, o equivalente a 86,9%. O Brasil é o terceiro país do mundo em número de casos, atrás dos EUA e da Índia. Em relação ao número de mortos, o Brasil perde somente para os Estados Unidos.

O estado com maior número de registros continua sendo São Paulo, com 991 mil casos da covid-19 e outros 35.804 óbitos registrados.O Rio de Janeiro contabiliza o segundo maior número de mortes em decorrência da pandemia, são 18.567, de acordo com o boletim. Apesar do número alto de mortes, o estado, que registrou 266.607 casos confirmados, está atrás da Bahia e de Minas Gerais, que tiveram 312.050 e 298.607 casos confirmados respectivamente.

Além de São Paulo e do Rio de Janeiro, que ultrapassam os 10 mil mortos pela doença, outros 21 estados acumulam mais de mil mortes pela covid-19: Ceará (9.023), Pernambuco (8.279), Minas Gerais (7.436), Bahia (6.795), Pará (6.582), Rio Grande do Sul (4.815), Goiás (4.723), Paraná (4.527), Amazonas (4.159), Maranhão (3.766), Espírito Santo (3.551), Mato Grosso (3.428), Distrito Federal (3.276), Paraíba (2.835), Santa Catarina (2.821), Rio Grande do Norte (2.395), Piauí (2.127), Alagoas (2.078), Sergipe (2.040), Rondônia (1.367) e Mato Grosso do Sul (1.311). Os quatro estados que tem menos de mil mortes registradas são Tocantins (948), Amapá (712), Acre (661) e Roraima (654).