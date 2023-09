Mais 728 mortes em 24 horas

FS FERNANDA STRICKLAND* RENATA RIOS

O Brasil registrou mais de 36 mil casos do novo coronavírus, ontem, segundo os dados divulgados pelo Ministério da Saúde. De acordo com o levantamento, foram contabilizados, também, 728 óbitos nas últimas 24 horas. Com a atualização, o país chega a 4.847.092 infectados e 144.680 vidas perdidas pela covid-19. Em relação ao cenário global, o Brasil é o terceiro país em número de casos, atrás dos Estados Unidos e da Índia. Em relação ao número de mortos, o Brasil perde somente para os EUA.

O estado com maior número de registros continua sendo São Paulo, com 991 mil casos e 35.804 fatalidades. O Rio de Janeiro contabiliza o segundo maior número de mortes em decorrência da pandemia, são 18.567, de acordo com o boletim. Apesar do número alto de mortes, o estado, que registrou 266.607 casos confirmados, está atrás da Bahia e de Minas Gerais, que têm 312.050 e 298.607 infectados, respectivamente.

Além de São Paulo e do Rio de Janeiro, que ultrapassam os 10 mil mortos pela doença, outras 21 unidades federativas acumulam mais de mil mortes pela covid-19: Ceará (9.023), Pernambuco (8.279), Minas Gerais (7.436), Bahia (6.795), Pará (6.582), Rio Grande do Sul (4.815), Goiás (4.723), Paraná (4.527), Amazonas (4.159), Maranhão (3.766), Espírito Santo (3.551), Mato Grosso (3.428), Distrito Federal (3.276), Paraíba (2.835), Santa Catarina (2.821), Rio Grande do Norte (2.395), Piauí (2.127), Alagoas (2.078), Sergipe (2.040), Rondônia (1.367) e Mato Grosso do Sul (1.311). Os quatro estados com menos de mil óbitos registrados são Tocantins (948), Amapá (712), Acre (661) e Roraima (654).

O presidente Jair Bolsonaro voltou a defender, ontem, o uso da hidroxicloroquina, medicamento que não tem a eficácia comprovada para o tratamento da covid-19. “Deus foi tão abençoado que nos deu até a cloroquina para quem se acometer da doença, e quem não acreditou, engula agora”, disse o presidente. As declarações foram dadas durante inauguração de uma adutora de abastecimento de água em São José do Egito (PE). Bolsonaro e sua comitiva não usaram máscaras em nenhum momento da visita, quebrando os protocolos de segurança e recomendações das autoridades sanitárias. Ele causou aglomeração em, pelo menos, dois lugares diferentes durante o evento.

