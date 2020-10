Mais uma semana para inserir foto no sistema

CB Correio Braziliense

O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) prorrogou o prazo para que os candidatos inscritos no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2020 possam inserir a foto pessoal no sistema. O prazo termina na próxima quinta-feira (8), às 23h59. A foto deve ser inserida pela Página do Participante.

Os usuários relataram problemas para colocar a imagem no sistema ontem — até então, o último dia para fazer a atualização. Muitos estudantes expressaram a indignação no Twitter, o que levou o termo Inep aos assuntos mais comentados da rede social no Brasil. A União Brasileira dos Estudantes Secundaristas (Ubes), que durante a tarde de ontem divulgou amplamente as reclamações dos estudantes, convocou um twittaço com a hashtag #ResolveInep.

No início da noite, a União Nacional dos Estudante (UNE) e a Associação Nacional de Pós-graduandos (ANPG) se juntaram à Ubes e deram coro à reclamação dos inscritos por meio de nota em que solicitaram a prorrogação do prazo. “Quem tentou cadastrar sua foto na inscrição do Enem 2020 cansou de ver mensagens de falha, neste 1º de outubro, e não pode, de forma alguma, ficar de fora da principal avaliação do ensino médio devido à precariedade do sistema do órgão do Ministério da Educação”, exigiu.

O Inep determinou que a foto mostre o rosto inteiro do participante, seja nítida, recente, em ambiente iluminado e sem acessórios, como óculos de sol, chapéu, boné ou touca.

O Enem 2020 está marcado para os dias 17 e 24 de janeiro de 2021 (versão impressa); e 31 de janeiro e 7 de fevereiro de 2021 (versão digital).

