Ação contra pólio quer alcançar 1,2 milhões de crianças

BL Bruna Lima

Gotinha contra pólio será distribuída no começo da próxima semana. Medidas sanitárias foram elaboradas para comparecimento aos postos - (crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil)

O Brasil é uma referência mundial na vacinação da população e, para se manter nessa posição, o Ministério da Saúde lançou, nesta sexta-feira (02), a Campanha Nacional de Multivacinação. Mesmo em meio à pandemia de covid-19, medidas de distanciamento e segurança foram adotadas para incentivar os responsáveis a levar os filhos aos postos de saúde.



Com foco na imunização contra poliomielite de mais de 1,2 milhões de crianças, de um a menores de cinco anos, a ideia é, também, aproveitar para atualizar as cadernetas de vacinação de crianças e adolescentes de até 15 anos. A campanha vai da próxima segunda-feira a até o dia 30 deste mês.

Por causa da pandemia, as metas de vacinação infantil não foram cumpridas, acentuando um movimento que já vinha sendo percebido nos últimos 5 anos. Levantamento do Programa Nacional de Imunização (PNI) indica que metade das crianças brasileiras não recebeu todas as vacinas previstas para o ano.

"Estamos todos aqui, do SUS, do ministério, Conass e Conasems (conselhos nacionais de secretários de saúde estaduais e municipais) para demonstrar a importância de vacinar as pessoas. Observar as 18 vacinas da multivacinação é realmente fantástico, poder nos prevenir disso. Vai da BCG, da hepatite B até o HPV, passando por rotavírus, poliomielite, varicela, difteria, sarampo, caxumba, rubéola, pneumonia", detalhou o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello.

Rede preparada

Na coletiva, o ministério reforçou que a rede pública está preparada para vacinar de maneira segura. Entre as medidas que visam mitigar os riscos da infecção pelo novo coronavírus está a de administrar os imunizantes em locais abertos; garantir local apropriado para higienizar as mãos ou disponibilizar álcool 70% para higienização das mãos; realizar triagem das pessoas que apresentarem sintomas respiratórios; e a orientação para que apenas um acompanhante esteja com a criança ou adolescente.

Além de ressaltar a importância de comparecer aos postos, Pazuello frisou a necessidade em confiar nos imunizantes. "Quando nós oferecemos uma vacina, a mãe e o pai têm que ter confiança para levar o filho para tomar a vacina. Confiar porque são especialistas muito qualificados que estão por trás da vacina. Trabalhamos muito para acrescentar, nesse rol, a vacina para combater a covid-19", adiantou, acrescentando que o programa pode incorporar a produção de diferentes iniciativas.

Elogios ao programa

A representante da Organização Pan-Americana da Saúde (Opas), Socorro Gross, participou do evento e elogiou o programa de vacinação brasileiro. "Nós hoje também queremos mandar uma mensagem para parabenizar a todos esses heróis e heroínas, que são os trabalhadores da saúde que estão na ponta. Que fazem com que a vacina esteja em todo canto do Brasil", disse.

Socorro destacou que a responsabilidade pela vacinação é ampla, e abrange desde o Estado até a família. "Esse é o melhor presente que nós damos às nossas famílias, e não somente aos nossos filhos. O programa de vacinação do Brasil é um programa que é para a família", elogiou.