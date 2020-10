Calor no Leste de Minas eleva temperatura de Coronel Fabriciano a 335 ºC

TF Tim Filho - Especial para o Estado de Minas

(crédito: Reprodução/Instagram)

A sexta-feira (2/10) amanheceu quente, como sempre, em Governador Valadares, e esquentou ainda mais a rivalidade entre a maior cidade do Leste de Minas e as cidades do Vale do Aço. Os valadarenses, que consagraram Governador Valadares como a cidade mais quente de Minas, tiveram de engolir um meme que registrou nos anais da história uma goleada impiedosa imposta pela cidade de Coronel Fabriciano: 335 ºC a 35 ºC. Vitória maiúscula da cidade do Vale do Aço, a mais quente do mundo.

E o meme trazia uma imagem inquestionável, com a jornalista Samara Barra, apresentadora do telejornal MG InterTV dos Vales, segunda edição, que foi ao ar na noite de quinta-feira (1º), mostrando o quadro de temperatura nas cidades do Leste de Minas para a sexta-feira. No quadro, Peçanha teria 34 ºC, Capitão Andrade 38 ºC, Jampruca 34 ºC, Jacinto 38 ºC e Coronel Fabriciano 335 ºC.

Um telespectador atento tratou de printar a tela e construiu o meme, compartilhado aos milhares nas redes sociais. Na manhã desta sexta-feira, quem não assistiu ao telejornal, viu o meme e tomou aquele susto. Um internauta, preocupado com os fabricianenses, perguntou em um comentário no Instagram: “Alguém sabe dizer se o povo de Coronel Fabriciano está bem, gente? Porque se eles sobreviverem a 335 graus, o apocalipse vai ser fichinha para eles”.

A jornalista Cristiane Rodrigues, que já trabalhou como repórter na InterTV dos Vales e mora em Ipatinga, entrou na brincadeira e respondeu: "Tá tudo normal por aqui hoje. Meu filho tá ali brincando de chão é larva, de verdade, agora".

O jornalismo da InterTV dos Vales levou o erro na esportiva. Na edição do meio-dia do telejornal, o jornalista e apresentador Carlos Albuquerque informou as temperaturas de algumas cidades do Leste de Minas e disse: "Atenção para Coronel Fabriciano, 35 ºC, não é 335 ºC. Ontem apareceu um número 3 a mais aqui", disse.

Sempre bem humorado, Albuquerque costuma brincar quando, no quadro de temperaturas, aparecem os nomes das cidades avançando sobre a linha das tabelas ou incompletos, faltando uma letra. Atribui as falhas à “dança das letrinhas”. E explicou que na edição do MG2 de quinta-feira aconteceu a “dança dos números”.

A sede da InterTV dos Vales está localizada em Coronel Fabriciano, mas a redação com a maior equipe de jornalismo fica em Governador Valadares. O coordenador regional de jornalismo da InterTV dos Vales, Tiago Borges, disse que na redação todo erro é tratado como um erro, e sempre é solicitado aos jornalistas ter atenção com os processos de revisão.



Apesar de reconhecer o erro, Tiago Borges disse que muitos internautas não consideraram a temperatura absurda como erro. "Recebemos muitas mensagens com as pessoas dizendo que a temperatura informada pela InterTV dos Vales estava certa, porque está fazendo calor demais em Coronel Fabriciano", disse.

Erro material, memes, bom humor, rivalidade entre as cidades do Leste de Minas, nada disso influenciou no clima. O calor continua forte na região e nos próximos dias, a previsão do tempo indica temperaturas próximas de 40 ºC.