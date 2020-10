São Paulo registra 39,2ºC, segunda maior temperatura desde 2004

AB Agência Brasil

A estação automática do Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE) da Prefeitura de São Paulo registrou na tarde de hoje (2), em Itaquera, na zona Leste da capital, 39,2°C, a temperatura absoluta mais alta atingida desde o dia 27 de setembro de 2004, quando foi registrado 40,4°C na Freguesia do Ó, na zona Norte da cidade.

Considerando a temperatura média do município, a tarde desta sexta-feira registrou novo recorde, com 37,3°C de média na cidade – a maior temperatura média do ano, da primavera, e a maior máxima média de toda a série histórica do CGE, que compila informações de temperatura desde 2004.

De acordo com o CGE, uma frente fria de fraca intensidade deverá, a partir de amanhã, trazer alívio do forte calor registrado no decorrer dos últimos dias. O sistema frontal provocará chuvas fracas e chuviscos entre a tarde e o período da noite e provocará declínio da temperatura. As temperaturas, no entanto, deverão voltar a subir a partir da segunda-feira.