Gôndolas de mercado atacadista desabam em efeito dominó no Maranhão

Gôndolas de um mercado atacadista desmoronaram em um efeito dominó na noite desta sexta-feira (2/10). O acidente ocorreu na cidade de São Luís, capital do Maranhão. Segundo o Corpo de Bombeiros do estado ao portal Uol, uma pessoa morreu no acidente.



Imagens que circulam nas redes sociais mostram a gravidade do acidente.

Ainda de acordo com o portal, as forças de resgate trabalham no resgate das vítimas ao longo da madrugada deste sábado (3/10).

Pelo Twitter, Flávio Dino (PCdoB), o governador do estado se pronunciou sobre o acidente: “Já determinei ao comandante do Corpo de Bombeiros dedicação integral ao acidente no supermercado Mateus, visando à localização e socorro às vítimas”.

Por meio de uma nota ao Uol, o grupo Mateus, dono do Mix Atacarejo, lamentou o ocorrido. Leia a nota na íntegra:

"O Grupo Mateus lamenta informar que na noite dessa sexta-feira, 2 de outubro, houve um acidente no Mix Atacarejo da Curva do 90 no bairro do Vinhais. Imediatamente, todas as autoridades de segurança pública do estado foram acionadas e prontamente iniciaram o trabalho de apoio e, neste momento, realizam o resgate e o socorro dos feridos. O Grupo Mateus reforça que, neste momento, o que importa é o resgate dos envolvidos no acidente, o apoio às vítimas e seus familiares. Para nós, a prioridade são as pessoas!"