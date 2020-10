Mega-Sena deste sábado acumula novamente; prêmio vai para R$ 100 milhões

CB Correio Braziliense

(crédito: Ed Alves/CB/D.A Press)

O prêmio milionário da Mega-Sena deste sábado (3/10) acumulou novamente. Agora a bolada foi para R$ 100 milhões. Além da queridinha do Brasil, ainda teve sorteio do 2139 da Dupla Sena; o 2048 da Lotofácil, o 1545 da Timemania e o 364 do Dia da Sorte.



Confira os números sorteados:

Mega-Sena



A Mega-Sena, que tem o prêmio previsto de R$ 90 milhões, teve as seguintes dezenas sorteadas: 07-16-22-38-55-57.

Lotofácil



A Lotofácil, que deve distribuir em torno de R$ 1,2 milhão para quem acertar as 15 dezenas, apresentou o seguinte resultado: 01-03-04-06-07-08-09-12-13-16-19-20-21-22-25.

Timemania



A Timemania, com prêmio previsto de R$ 4,6 milhões, apresentou o seguinte resultado: 20-36-55-62-72-74-76. O time do coração é o Bahia, da Bahia.

Dia de Sorte



Com prêmio previsto de R$ 400 mil, o Dia de Sorte teve o seguinte resultado: 03-06-07-12-15-23-28. O mês da sorte é janeiro.



Dupla Sena



A Dupla Sena teve os seguintes números sorteados: 07-08-13-21-39-50 no primeiro sorteio; 16-27-34-40-43-48 no segundo sorteio. O prêmio previsto é de R$ 1,1 milhão.



Até a publicação desta matéria, a Caixa ainda não tinha apresentado os números da Quina.