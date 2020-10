ID Ivan Drummond - Estado de Minas

Início da madrugada deste domingo (4). A mulher estava dormindo e é acordada por dois estampidos. Tiros. Corre até a sala e vê o marido, Elison Pereira da Silva, de 53 anos, sentado no sofá, pernas cruzadas, com o controle da TV na mão direita. No entanto, sai sangue de sua cabeça. Ele está morto. O crime aconteceu na Rua 716, sem número, Bairro Jardim Vitória. O indicativo é de que tenha ocorrido uma vingança.

No relato da mulher da vítima pode estar a explicação do porquê da morte do seu marido. Segundo ela, todas as vezes que ele bebe, se mete em confusão. E não foi diferente nesse sábado (3). Elison tinha bebido perto de casa, no Bar do Carlinhos, e lá se envolveu num atrito com outro homem.

Isso aconteceu na tarde de sábado. Depois da confusão, Elison voltou para casa. No entanto, segundo a mulher da vítima, um veículo cor prata ficou rondando a casa. Em dado momento, o motorista teria gritado: “Sai pra fora Baiano, vamos desembolar”.

A mulher disse que pensou que era apenas um atrito e que não passaria daquilo. Por isso, não chamou a polícia. Foi se deitar, deixando o marido na sala, assistindo TV.

Mas, perto de 1h, ela contou aos policiais, que escutou o barulho do portão se abrindo e, logo depois, escutou os tiros quando se levantou e correu para a sala, onde se deparou com a cena do marido morto.

Segundo levantamento da perícia, os tiros foram dados através da janela, que se encontrava aberta. Não havia sinais de arrombamento. A porta estava trancada.

Imediatamente, os policiais iniciaram uma investigação e descobriram que o homem com quem Elison teria discutido tinha um Volkswagen Bora prata, o que bate com a informação de que um carro desse modelo e da mesma cor passou diversas vezes em frente à casa da vítima.

Os policiais descobriram o endereço do suspeito e foram até a sua casa, onde foram informados que o homem teria feito uma mala e disse que tinha que viajar. Desapareceu. O caso está sendo investigado pela Delegacia de Homicídios.