CB Correio Braziliense

(crédito: Reprodução)

Um incêndio de grandes proporções em vegetação atingiu um bar e ameaçou casas no Bairro Buritis, na Região Oeste de Belo Horizonte, na noite desse sábado (2). Frequentadores do bar Deu Praia BH deixaram o local às pressas, quando as chamas se aproximaram do estabelecimento.

Pelo Instagram, moradores do bairro avisaram os seguidores sobre o incêndio e pediram para evitassem passar pela Rua Moises Kalil.



Ainda segundo frequentadores, o fogo começou na mata, ao lado do estabelecimento, e as chamas avançaram e destruíram um quiosque do bar. Não houve vítimas.





Incêndio de grandes proporções ameaça bar e casas no Bairro Buritis pic.twitter.com/zAHNRHhKnq — Estado de Minas (@em_com) October 4, 2020





O Corpo de Bombeiros foi acionado e usou água e abafadores para apagar o fogo. Não há mensuração da área queimada, no entanto.

Essa foi a segunda vez que um incêndio atingiu o Deu Praia BH. Em 28 de abril, o telhado do estabelecimento se incendiou. A suspeita dos bombeiros à época era de que uma solda provocou a ocorrência.



O fogo naquela ocasião se espalhou rapidamente. A corporação precisou usar 2,5 mil litros d'água para apagar o incêndio.