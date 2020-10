RN Ronayre Nunes

(crédito: Reprodução/YouTube)

A Caixa sorteou neste domingo (4/10) o concurso 5382 da Quina. Por "problemas técnicos", a modalidade não pode ser sorteada no último sábado (3/10) e foi reagendada pare este domingo. O sorteio foi realizado no Espaço Caixa Loterias, no Terminal Rodoviário do Tietê, em São Paulo.

Quina

A Quina, com prêmio previsto de R$ 5,4 milhões, teve os seguintes números sorteados: 16-30-40-44-73.

A quantidade de ganhadores da Quina e o rateio podem ser conferidos aqui.



Assista a transmissão completa: