Policial Militar mata a esposa, também PM e influenciadora digital

Uma policial militar foi morta pelo companheiro na tarde desta segunda-feira (5/10), na cidade de Ibotirama, oeste da Bahia. De acordo com a Polícia Militar da região, o marido da vítima, que também é PM, atacou a mulher, identificada como Sylvia Rafaella Gonçalves Pereira, de 38 anos.



Segundo a Polícia Militar, o homem de 33 anos era soldado da PM lotado na Companhia Independente de Policiamento Especializado (CIPE), e a mulher pertencia à 28ª Companhia Independente de Polícia (CIPM/Ibotirama). Após o crime, o policial, Edson Salvador Ferreira de Carvalho, cometeu suicídio.



Além de policial, Rafaella também era influenciadora digital e dividia com os 67 mil seguidores no Instagram a sua rotina profissional.



A Polícia Civil da cidade disse que o casal tem duas filhas com idades de 3 e 7 anos. Elas estavam no imóvel, localizado no bairro Morada Real, quando ocorreu o crime. Não há informações se elas presenciaram o feminicídio seguido de suicídio.



A polícia disse ainda que, em julho deste ano, Edson foi preso em flagrante por violência doméstica. Depois disso foi expedida medida protetiva em favor de Rafaella.



Os corpos de Rafaella e Edson foram encaminhados para perícia no Departamento de Polícia Técnica (DPT) de Bom Jesus da Lapa, cidade a cerca de 150 km de Ibotirama. Ainda não há detalhes sobre o sepultamento das vítimas. A motivação é investigada pela polícia. Os investigadores não divulgaram como a vítima foi morta.