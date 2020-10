Lua vermelha chama atenção nesta segunda à noite; confira fotos

VO Victória Olímpio

Ao cair do sol, o começo da noite foi bastante admirado nesta segunda-feira (5/10). E o motivo? O tamanho e a cor da Lua! A Lua, que está em transição para a fase minguante, surgiu no céu avermelhada, depois mudando e ficando em tons alaranjados.

Desde o início da semana, os brasilienses estão acompanhando a Lua cheia em pontos turísticos da cidade, como no Pontão do Lago Sul. Em diversas cidades também está sendo acompanhada a beleza do satélite natural e diversas teorias estão sendo criadas pelos internautas para o motivo da cor da Lua, desde a poluição atmosférica ao fenômeno astronômico, conhecido como Lua de sangue.



As imagens logo começaram a circular nas redes sociais e os internautas já estão acompanhando e admirando.

