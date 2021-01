Casal é preso por abandonar filhos em casa cheia de lixo em Goiânia

FS Fernanda Strickland*

Um homem e uma mulher foram presos por abandonarem os três filhos em casa com fome na quarta-feira (20/1), em Goiânia (GO). As crianças têm entre três e seis anos de idade, e o mais velho possui problemas mentais. A casa estava cheia de lixo, restos de comida e com instrumentos perigosos ao alcance de crianças.

Segundo a Polícia Civil, foi estipulada fiança de R$ 1,5 mil aos pais, que não apresentaram advogados de defesa e não tiveram as identidades reveladas. A fiança não foi paga e ambos seguiam detidos no aguardo da audiência de custódia até a publicação desta matéria.

*Estagiária sob a supervisão de Andreia Castro