Atriz contesta imunizantes

CB Correio Braziliense

Atriz e ex-secretária da Cultura do governo federal, Regina Duarte causou polêmica, ontem, ao publicar em suas redes sociais questionamentos sobre a utilidade das vacinas contra a covid-19 ao replicar um texto com a assinatura de Mônica Fraga. Ela enumera 14 questionamentos envolvendo temas diversos, como fim de medidas restritivas, volta às aulas, retorno de viagens e contágio da doença.

“(A vacina) Isso não elimina a necessidade de proibições de viagens. Não elimina a necessidade de fechar negócios. Não elimina a necessidade de fechamentos em geral. Não elimina a necessidade de uso de máscaras. Então... que diabos esta vacina está realmente fazendo?”, indaga.

Nos comentários, há quem apoie a visão de Regina. “Serve só para encher o bolso do Doria”, escreveu um seguidor. Mas, também, há muitas outras respostas de tom crítico e de indignação. “Se informe em outras fontes, com infectologistas (vários), sabe-se bem pouco ainda sobre a eficácia da vacina, mas penso que sua publicação pode ter equívocos”, diz outra publicação que a rebate.

E outra atriz, Solange Couto, recebeu uma enxurrada de críticas por ter publicado um vídeo tomando a vacina contra covid-19, na última quarta-feira. Ela usou uma rede social para “tirar dúvidas de algumas pessoas”.

“A razão de eu ter tomado a vacina é porque eu tenho 64 anos, sou cardiopata e, por estar residente fixa no Retiro dos Artistas, que é uma instituição residencial para idosos, eu tenho o direito a tomar a vacina. Sou residente do Retiro dos Artistas desde o dia 23 de outubro, por conta da minha mãe e do meu trabalho. A hora que eu precisar e quiser eu vou embora. Não sei quanto tempo terei minha mãe viva e, por isso, quero ficar perto dela”, disse.

Solange acrescentou: “Não tomei a vacina pagando, não tomei a vacina tomando a frente de ninguém. Não desrespeitei nenhuma lei e nenhuma norma. Fui vacinada pelos profissionais de saúde sanitária e não por um profissional do Retiro dos Artistas”.