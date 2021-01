Loterias: aposta de Sobradinho leva R$ 11,8 mil na Quina desta quinta

RN Ronayre Nunes

(crédito: Reprodução/YouTube)

Ninguém acertou os cinco números da Quina desta quinta-feira (21/1). Mas o concurso 5472 ainda rendeu uma boa grana para diversos apostadores em todo o país. Lembrando que o próximo sorteio da modalidade (acumulada em R$ 4,5 milhões) está previsto para esta sexta-feira (22/1).



Mas teve gente do Distrito Federal que passou perto de levar a bolada da modalidade. Seis apostas da cidade acertaram quatro números no sorteio e levaram uma boa grana. Uma aposta de Sobradinho, feita na Casa Lotérica Tio Patinhas (qd 8), levou o prêmio de R$ 11.873,92 em um bilhete simples de seis números.

As outras cinco apostas que acertaram quatro números foram simples de cinco números. Cada uma ficou com R$ 5.936,96. A primeira foi registrada em Taguatinga, na Casa Lotérica Big Sorte (bl A), a segunda no Guará, na Casa Lotérica Jerusalém (QI 12).

Outra aposta veio da Asa Norte (314 Norte), na Casa Lotérica Pé Quente. Em Águas Claras, na Casa Lotérica BSB Mania (Av das Araucárias), foi feito mais um bilhete. Por fim, da Casa Lotérica Lago Sul (Qi 9/11), no Lago Sul, veio a última aposta sortuda da noite.

Segundo a Caixa, 89 apostas em todo o país acertaram quatro números. Outros 5.521 bilhetes gabaritaram três dezenas e levaram R$ 143,91. Já o prêmio de R$ 3,16 foi para 138.208 pessoas que acertaram dois números.