Veja elege SP como 'capital do Nordeste' e capitais nordestinas se manifestam

MA Maíra Alves

(crédito: Veja São Paulo/Reprodução)

A revista Veja São Paulo publicou, nesta sexta-feira (22/1), uma capa especial sobre o aniversário da cidade paulista. O periódico elegeu São Pulo como a capital do Nordeste, o que não agradou os nordestinos “raiz”. Os perfis oficiais no Twitter das prefeituras das capitais Salvador, Fortaleza, Aracaju, Natal e Recife resolveram, inclusive, fazer brincadeira com o título (veja abaixo).



A repercussão foi tamanha, que a capa da revista foi um dos assuntos mais comentados na rede social. "A Capital do Nordeste: os novos migrantes que reinventam o design, a gastronomia, as startups e outras atividades da metrópole, que completa 467 anos", é a frase que acompanha a foto de seis "nordestinos imigrantes".



A prefeitura de Salvador não deixou por menos, compartilhou a publicação e seguido de um "será, amadah?!” chamou os representantes de outros municípios para participar da discussão. Acompanhe:











Conta tu pic.twitter.com/kI9hXnGnky — Prefeitura do Natal (@NatalPrefeitura) January 22, 2021



A capital de Pernambuco, Recife, também considerada por muitos como a verdadeira “capital do Nordeste”, não ficou de fora e, com muito deboche, usou um gif da cantora Gretchen para mandar um recado:





Repercussão entre os internautas



Mas não só de memes e piadas vive a internet. Muitos internautas expressaram descontentamento com o periódico e ousaram explicar o que a Veja quis dizer com o especial.



São Paulo, capital do Nordeste?



Para a Veja, a lógica colonialista permanece. São as ideias de uma turma ainda não entendeu - ou prefere se manter na ignorância - que o Nordeste é muito maior do que qualquer estereótipo dado por uma capa de revista. pic.twitter.com/alQ6cLYQhh — Renato Roseno (@renatoroseno) January 22, 2021





Virou moda agora toda revista de São Paulo tratar o Nordeste e o nordestino como algo exótico, com um quê de atraso, mas que busca abrigo na modernidade oferecida por grandes centros urbanos.



Ontem uma onça, hoje isto.



Amanhã o que vai dizer sobre nossa gente? pic.twitter.com/yxOGGBZ3wb — Agora me tornei a morte, o destruidor de mundos (@AlecSilva_) January 22, 2021





nordeste:

salvador, recife, natal, são luís, teresina, fortaleza, maceió, aracaju e joão pessoa



capital do nordeste segundo a veja: são paulo



não é a primeira vez que vemos a centralização de poder na região sudeste do país, vide república café com leite pic.twitter.com/qIKbtMedAv — mako (@mike_pss) January 22, 2021





Essa nova capa da Veja é um belo exemplo do que venho falando aqui: racismo e geopolítica do poder interna.



O nordeste desterritorializado e embranquecido.



A dita cultura nordestina é antes de qualquer coisa Negra-indígena. pic.twitter.com/B9j3DBywBG — Jade Alcântara Lôbo (@jadealobo) January 22, 2021