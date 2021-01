Vacina da AstraZeneca/Oxford chega ao Rio e segue para a Fiocruz

RN Ronayre Nunes

(crédito: MAURO PIMENTEL / AFP)

O Brasil recebeu, nesta sexta-feira (22/1), 2 milhões de doses da vacina produzida pela AstraZeneca em parceria com a Faculdade de Oxford. A carga chegou da Índia após atrasos em negociações. As vacinas primeiro chegaram em São Paulo, no Aeroporto de Guarulhos, por volta das 17h de um voo da empresa Emirates. No Rio, as vacinas chegaram por volta das 22h ao Galeão trazidas pela Azul.



O ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, esteve presente em ambos os desembarques (ele viajou em um jato da FAB). Após a chegada ao Rio, as vacinas foram levadas — com escolta da polícia — para a Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz). Lá elas passarão por uma análise.

A expectativa é que os trabalhos durem toda a madrugada para a liberação ao longo do sábado (23/1), e, então, a distribuição para a população. As vacinas foram produzidas pelo Instituto Serum.

Ainda em São Paulo, Pazuello comentou (sem responder perguntas dos jornalistas) sobre a distribuição: "Damos prioridade nesse momento para o estado do Amazonas, principalmente, a capital Manaus, que vive uma situação mais crítica no nosso país".